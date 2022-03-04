BBC объявила о временной приостановке деятельности в России

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Британская корпорация BBC временно прекратит работу в России из-за изменений в законодательстве. Об этом заявил генеральный директор компании Тим Дейви в пятницу, 4 марта.

— Он (закон — прим. «ВМ») не оставляет нам никакой другой возможности, кроме как временно остановить работу всех журналистов BBC и вспомогательного персонала в России, пока мы проводим оценку всех последствий этого неблагоприятного развития ситуации, — сказал представитель медиа.

При этом новостная служба BBC на русском языке продолжит работать из-за пределов страны, приводит слова Дейви ТАСС.

1 марта в Генпрокуратуре заявили, что сайты радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* распространяют заведомо ложные сведения. Так, они, как уточняется, размещают информацию с призывами к экстремистской деятельности. Помимо этого, данные СМИ распространяют заведомо ложную информацию о военных из России, участвующих в операции на Украине, добавили в ведомстве. В связи с этим Генпрокуратура внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к ним.

3 марта «Дождь»* временно прекратил работу. В тот же день совет директоров «Эха Москвы» большинством голосов решил ликвидировать свои радио и сайт.

* Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом.