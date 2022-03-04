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Первая колонна гуманитарной помощи из Воронежа прибыла в Луганск

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Первая колонна гуманитарной помощи из Воронежа прибыла в Луганск
Фото: Telegram-канал «ТАСС»

Первая колонна гуманитарной помощи прибыла из Воронежа в Луганск. Об этом стало известно в пятницу, 4 марта.

Уточняется, что в двух грузовых авто в город привезли воду и продуктовые наборы.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко добавил, что предметы первой необходимости собрали жители Воронежской области. По его словам, в ближайшее время наборы доставят местному населению.

Также представитель ведомства выразил благодарность губернатору Воронежской области Александру Гусеву за оказанную помощь, передает Telegram-канал «ТАСС».

Видео: Telegram-канал «ТАСС»

В этот же день заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс поговорили о важности налаживания гуманитарной обстановки на Украине. Гриффитс также поблагодарил Россию за заинтересованность в обеспечении безопасности представителей ООН на территории Украины.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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