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Цены на газ в ЕС впервые пробили отметку в 2400 долларов

Иван Юминов

Экономика
Цены на газ в ЕС впервые пробили отметку в 2400 долларов
Фото: unsplash

Стоимость газовых фьючерсов в ЕС обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures в пятницу, 4 марта.

Так, цена на голубое топливо по итогам дня подскочила на 27 процентов. Во второй половине дня стоимость газа достигла нового исторического максимума в 2411 долларов за тысячу кубометров, отмечается на сайте ICE.

4 марта цена никеля на торгах Лондонской биржи металлов превысила 30 тысяч долларов за тонну. Данный показатель был достигнут впервые с 10 апреля 2008 года.

Экономист Николай Кульбака объяснил «Вечерней Москве», почему рубль не укрепляется на фоне роста цен на нефть и газ. По его словам, дело в том, что на курс влияет множество других факторов, помимо цен на нефть и газ.

Прежде всего, уточнил эксперт, валютный курс определяется спросом и предложением на национальную валюту. Если спрос на валюту снижается, то ее курс также будет опускаться, а спрос на рубль сейчас чудовищно падает, заключил специалист.

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