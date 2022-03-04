В ООН отреагировали на высказывание Грэма и призвали избегать такой риторики

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В ООН на фоне заявления сенатора Линдси Грэма в пятницу, 4 марта, призвали избегать подобной риторики. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на слова представителя генерального секретаря организации.

Также на высказывание сенатора отреагировали в Белом доме. Там заявили, что высказанная о российском лидере позиция не является позицией Соединенных Штатов.

— Это не позиция правительства США и определенно не те слова, которые вы бы услышали от кого-то, кто работает в этой администрации, — цитирует РИА Новости слова представителя Белого дома Джен Псаки.

Заявление чиновника прозвучало в ответ на слова американского сенатора Линдси Грэма о президенте России Владимире Путине. Он заявил, что человек, который «уберет главу России (с намеком на Путина — прим. «ВМ»), окажет миру большую услугу».

Вскоре посольство России в США потребовало предоставить официальное объяснение относительно высказываний Грэма. Посол Анатолий Антонов подчеркнул, что слова политика являются неприемлемыми и возмутительными.

4 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что риторика США представляет собой нагнетание русофобского припадка.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.