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Восстановлено движение трамваев в Симферопольском проезде

Виктория Храменкова

Город
Восстановлено движение трамваев в Симферопольском проезде
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Симферопольском проезде восстановлено движение трамваев, которое было ограничено из-за ДТП. Отмечается, что ранее трамваи, следующие по маршрутам № 3 и 16, задерживались в Симферопольском проезде в районе остановки общественного транспорта «Симферопольский бульвар» из-за дорожной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 4 марта.

— Восстановлено движение трамваев в Симферопольском проезде, — говорится в сообщении Дептранса.

Вечером 4 марта на магистрали произошло ДТП с участием двух авто. Из-за этого произошла задержка трамваев на Симферопольском проезде.

1 марта стало известно, что движение трамваев № 3, 16 и 47 на участке между станциями метро «Тульская» и «Нагатинская» задерживалось по техническим причинам. В результате специалисты вернули движение в график.

В тот же день заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что количество дорожных аварий с участием городских автобусов снизилось на 7,5 процента в 2021 году в Москве.

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