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Samsung в ближайшее время возобновит работу в России в обычном режиме

Полина Долганова

Общество
Samsung в ближайшее время возобновит работу в России в обычном режиме
Фото: depositphotos

Компания Samsung в скором времени возобновит свою работу на территории России в обычном режиме. Об этом сообщил источник в компании.

По его словам, сервисное обслуживание в РФ производится в полном объеме.

Представители корпорации уточнили, что остановка поставок техники в РФ связаны с логистическими проблемами, а не с санкциями.

Уточняется, что заводы Samsung в настоящее время работают штатно. Трудности могут возникнуть из-за перебоев в поставках, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что компания Samsung временно прекращает поставки телефонов и чипов в Россию. Отмечается, что приостановка поставок затронет все товары компании, включая чипы, смартфоны и бытовую технику.

4 марта американская компания Microsoft решила приостановить продажу товаров и предоставление услуг на территории России.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «ВМ», что страны Запада выстраивают вокруг России торговую блокаду из-за ситуации на Украине. Однако ожидать в связи с этим расцвета серого рынка электроники не стоит. Вероятнее всего, он и вовсе полностью исчезнет. По его словам, в нынешних условиях ввозить в Россию технику довольно сложно. Прежде всего из-за того, что авиасообщение с Западом существенно сократилось.

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