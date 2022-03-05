СМИ: Samsung приостанавливает поставки телефонов в Россию

Фото: Официальный сайт Samsung

Компания Samsung временно прекращает поставки телефонов и чипов в Россию. Об этом в субботу, 5 марта, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление компании.

Отмечается, что приостановка поставок затронет все товары компании, так чипы, смартфоны и бытовую технику.

— Компания пристально следит за сложной ситуацией, — передает РИА Новости слова агентства.

4 марта американская компания Microsoft решила приостановить продажу товаров и предоставление услуг на территории России.

До этого немецкая компания Volkswagen приняла решение приостановить производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Поставки машин в РФ также приостановлены.

Также многие автопроизводители заявили об отказе от поставок в Россию. Речь идет, в частности, о марках Audi, Skoda, Jaguar и Land Rover.

Отказ многих компаний поставлять автомобили в Россию приведет к подорожанию тех машин, которые уже есть в стране. При наличии желания и возможности взять автомобиль, стоит сделать это в ближайшее время. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой». По словам заместителя главного редактора издательского дома «За рулем» Никиты Гудкова, скорее всего, машины в России дешеветь не будут.