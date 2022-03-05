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Московские врачи за сутки вылечили еще 3069 пациентов от COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили еще 3069 пациентов от COVID-19
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Столичные медики за минувшие сутки вылечили еще 3069 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в субботу, 5 марта.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 2 504 198 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 2060 новых случаев заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 293, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 273.

Еще 77 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

Московские врачи за сутки вылечили еще 3069 пациентов от COVID-19 Фото: Оперштаб

По состоянию на 4 марта в России двумя компонентами вакцины от коронавируса привились уже 84 093 959 граждан. Первую дозу лекарственного препарата получили 87 949 768 россиян. Таким образом, уровень коллективного иммунитета в стране достиг 56 процентов.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет ВОЗ не объявит о завершении пандемии коронавирусной инфекции. Он объяснил это тем, что в указанный период заболеваемость вирусом будет увеличиваться или же уменьшаться. Он сравнил коронавирус с пандемией туберкулеза. Люди давно пытаются побороть ее, но она остается. Аналогичная ситуация может произойти и с COVID-19.

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