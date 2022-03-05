Диетолог Гинзбург рассказал, как составить полезный обед по «правилу тарелки»

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«Правильную» тарелку для похудения можно сформировать из двух частей: половина тарелки овощи, фрукты и зелень, вторая половина — крупа и блюдо на белковой основе. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, также можно в рационе использовать привычный для людей вариант с первым, вторым и третьим блюдом.

— В этом случае нужно соблюдать те же правила: птица лучше, чем мясо, а рыба лучше, чем птица. Гречка лучше, чем рис, а бобовые лучше, чем гречка. Грубый хлеб однозначно лучше, чем белый, желательно какое-то блюдо из овощей (салат или винегрет), желателен один фрукт, — посоветовал специалист.

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