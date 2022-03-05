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Спецлинию для россиян по случаям дискриминации открыли в посольстве РФ в Германии

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Спецлинию для россиян по случаям дискриминации открыли в посольстве РФ в Германии
Фото: Пресс-служба Совфеда

Посольство РФ в Германии открыло специальную линию для сообщений о случаях дискриминации россиян на фоне спецоперации на Украине. Об этом в субботу, 5 марта, сообщил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

В Германии, по его словам, поддерживают общие антироссийские настроения и украинскую позицию.

— Это, конечно, отражается на положении соотечественников, проживающих в Германии. Их здесь очень много. Действительно, мы наблюдаем в отношении них дискриминацию по национальному и языковому принципу. Мы открыли специальную SOS-линию, куда поступают сигналы от наших соотечественников о различных притеснениях, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом часто дискриминации подвергаются дети. Счет таким обращениям идет «уже на сотни».

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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