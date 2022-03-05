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Пушилин заявил, что через гумкоридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин заявил, что через гумкоридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек
Фото: vk/pushilindenis

Из Мариуполя через гуманитарный коридор, об открытии которого объявили 5 марта, пока не вышел ни один человек. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— На данный момент через объявленный нами открытым коридор вышли только вчера пять человек. Сегодня не вышел еще на данную минуту ни один человек, — сказал глава ДНР в эфире телеканала «Россия 1».

В Мариуполе с 10:00 до 15:00 по московскому времени установлен режим тишины. На 12:00 запланировано начало эвакуации мирных жителей. Об этом в субботу, 5 марта, сообщают власти города. Отмечается, что эвакуация будет вестись из трех локаций с помощью муниципальных автобусов. Также можно покинуть город на личном транспорте. Водителей просят забирать с собой как можно больше попутчиков.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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