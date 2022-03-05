Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В ФРГ сообщили, что не видят угрозы обслуживанию «Северного потока — 2»

Михаил Алимов

В мире
В ФРГ сообщили, что не видят угрозы обслуживанию «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Обслуживанию отрезка «Северного потока — 2» в территориальных водах ФРГ и станции по приему газа в Лубмине ничего не угрожает. Об этом в субботу, 5 марта, сообщает агентство DPA, ссылаясь на Минэкономики федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

За обслуживание трубопровода в исключительной экономической зоне ФРГ отвечает Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии. При этом Горное ведомство в Штральзунде отвечает за станции по приему газа и отрезок протяженностью 12 морских миль (22,2 км) в территориальных водах ФРГ.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена. По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен «на фоне действий российской стороны».

23 февраля президент США Джо Байден ввел санкции против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей его руководства. По его словам, подобный шаг — ответ на действия России в отношении Украины.

2 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инфраструктура трубопровода «Северный поток — 2» в настоящее время остается на месте. Он отметил, что проект было бы логично запустить в самые короткие сроки, так как это имело бы экономическую выгоду.

Читайте также:
Северный поток — 2 Россия Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте