В ФРГ сообщили, что не видят угрозы обслуживанию «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Обслуживанию отрезка «Северного потока — 2» в территориальных водах ФРГ и станции по приему газа в Лубмине ничего не угрожает. Об этом в субботу, 5 марта, сообщает агентство DPA, ссылаясь на Минэкономики федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

За обслуживание трубопровода в исключительной экономической зоне ФРГ отвечает Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии. При этом Горное ведомство в Штральзунде отвечает за станции по приему газа и отрезок протяженностью 12 морских миль (22,2 км) в территориальных водах ФРГ.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена. По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен «на фоне действий российской стороны».

23 февраля президент США Джо Байден ввел санкции против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей его руководства. По его словам, подобный шаг — ответ на действия России в отношении Украины.

2 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инфраструктура трубопровода «Северный поток — 2» в настоящее время остается на месте. Он отметил, что проект было бы логично запустить в самые короткие сроки, так как это имело бы экономическую выгоду.