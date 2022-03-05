МВД РФ предупредило о пресечении всех возможных незаконных акций

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Министерство внутренних дел России выступило с предупреждением о пресечений всех мероприятий, связанных с проведением незаконных акций протеста. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте «МВД Медиа», 5 марта.

Уточняется, что на данном этапе в интернете проходит призыв о выходе на подобные несанкционированные публичные мероприятие в регионах России. Руководство МВД РФ в свою очередь выступило с поручением о проведении дополнительных мероприятий, которые позволят обеспечить правопорядок на улицах страны.

— МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом, — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура Москвы предупредила о последствиях за участие в подобных шествиях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг возможный призыв участников несанкционированных акций на службу в Донбасс. По его словам, военная служба является привилегией, а не наказанием.

25 февраля уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская напомнила, что вовлекать детей в несанкционированные митинги нельзя, поскольку подобное карается законом.