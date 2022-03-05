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В компании Metro опровергли закрытие сети торговых центров в России

Михаил Алимов

Общество
В компании Metro опровергли закрытие сети торговых центров в России
Фото: Оперштаб

Информация о закрытии сети торговых центров ретейлера Metro в России не соответствует действительности. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

— Metro не планирует прекращать свою деятельность в России. В последнее время компания показывает стабильный рост, — передает сообщение агентство.

Как отметили в пресс-службе, работа торговых центров идет стабильно. Проблем с поставками товаров не наблюдается и не прогнозируется. В компании сформирован достаточный запас товаров и налажены цепочки поставок.

— Компания продолжит вести бизнес в России и поддерживать наших клиентов, в том числе и компании малого и среднего бизнеса, — резюмировали в пресс-службе.

До этого стало известно, что компания Samsung в скором времени возобновит свою работу на территории России в обычном режиме. Об этом сообщил источник в компании. По его словам, сервисное обслуживание в РФ производится в полном объеме.

4 марта американская компания Microsoft решила приостановить продажу товаров и предоставление услуг на территории России.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «ВМ», что страны Запада выстраивают вокруг России торговую блокаду из-за ситуации на Украине. Однако ожидать в связи с этим расцвета серого рынка электроники не стоит. Вероятнее всего, он и вовсе полностью исчезнет. По его словам, в нынешних условиях ввозить в Россию технику довольно сложно. Прежде всего из-за того, что авиасообщение с Западом существенно сократилось.

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