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Rockstar Games прекращает продажу своих игр в России

Михаил Алимов

Общество
Rockstar Games прекращает продажу своих игр в России
Фото: Public domain

Американская компания-разработчик игр Rockstar Games прекратила продажу своих игр в России. При попытке приобрести игру на сайте с российского IP-адреса он выдает предупреждение.

Rockstar Games прекращает продажу своих игр в России Фото: Скриншот сайта RockStar Games

— Этот товар недоступен в вашей стране или регионе, — говорится на странице компании.

RockStar Games известна, как производитель серий игр GTA и Red Dead Redemption. Уже купленные их продукты работают без сбоев.

Американская компания-производитель игр Activision Blizzard приостанавливает продажу своих игр в России из-за ситуации на Украине. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил глава корпорации Даниэль Алегре.

4 марта американская компания Microsoft решила приостановить продажу товаров и предоставление услуг на территории России.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «ВМ», что страны Запада выстраивают вокруг России торговую блокаду из-за ситуации на Украине. Однако ожидать в связи с этим расцвета серого рынка электроники не стоит. Вероятнее всего, он и вовсе полностью исчезнет. По его словам, в нынешних условиях ввозить в Россию технику довольно сложно. Прежде всего из-за того, что авиасообщение с Западом существенно сократилось.

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