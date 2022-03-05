Activision Blizzard приостановила продажу игр в России из-за спецоперации на Украине

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Американская компания-производитель игр Activision Blizzard приостанавливает продажу своих игр в России из-за ситуации на Украине. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил глава корпорации Даниэль Алегре.

— Всю прошедшую неделю мы следили за новостями с Украины и ухудшением гуманитарного кризиса <...> Сегодня мы объявляем, что Activision Blizzard приостановит новые продажи наших игр в России до тех пор, пока этот конфликт продолжается, — передает его слова ТАСС.

До этого сообщалось, что компания Samsung временно прекращает поставки телефонов и чипов в Россию. Отмечается, что приостановка поставок затронет все товары компании, включая чипы, смартфоны и бытовую технику.

4 марта американская компания Microsoft решила приостановить продажу товаров и предоставление услуг на территории России.

До этого немецкая компания Volkswagen приняла решение приостановить производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Поставки машин в РФ также приостановлены.

Также многие автопроизводители заявили об отказе от поставок в Россию. Речь идет, в частности, о марках Audi, Skoda, Jaguar и Land Rover.

Отказ многих компаний поставлять автомобили в Россию приведет к подорожанию тех машин, которые уже есть в стране. При наличии желания и возможности взять автомобиль, стоит сделать это в ближайшее время. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой». По словам заместителя главного редактора издательского дома «За рулем» Никиты Гудкова, скорее всего, машины в России дешеветь не будут.