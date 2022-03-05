Свыше 200 инженерных сооружений пройдут пескоструйную очистку в 2022 году

Очистка и покраска моста / Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В 2022 году в Москве планируют провести пескоструйную очистку на более чем 200 инженерных сооружениях. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Работы собираются провести на Новоспасском мосту, Большом Краснохолмском мосту, Большом Москворецком мосту, Большом Каменном мосту, Большом Устьинском мосту, Крымском мосту и Бородинском мосту.

— Работы пройдут на мостах, путепроводах, набережных, в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях,— говорится в сообщении.

При этом у перечня объектов происходит ежегодное обновление. Данный список будет зависеть от текущего состояния сооружений. В частности, гранитные и каменные конструкции очищают каждый год, а металлические элементы — раз в пять лет.

5 марта заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о готовности пролетного строения нового моста на ЗИЛ на 25 процентов.

Ранее стало известно, что почти 3 тысячи жителей столицы переедут в новостройки в Рязанском районе.