Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Свыше 200 инженерных сооружений пройдут пескоструйную очистку в 2022 году

Араз Салехов

Город
Свыше 200 инженерных сооружений пройдут пескоструйную очистку в 2022 году
Очистка и покраска моста / Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В 2022 году в Москве планируют провести пескоструйную очистку на более чем 200 инженерных сооружениях. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Работы собираются провести на Новоспасском мосту, Большом Краснохолмском мосту, Большом Москворецком мосту, Большом Каменном мосту, Большом Устьинском мосту, Крымском мосту и Бородинском мосту.

— Работы пройдут на мостах, путепроводах, набережных, в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях,— говорится в сообщении.

При этом у перечня объектов происходит ежегодное обновление. Данный список будет зависеть от текущего состояния сооружений. В частности, гранитные и каменные конструкции очищают каждый год, а металлические элементы — раз в пять лет.

5 марта заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о готовности пролетного строения нового моста на ЗИЛ на 25 процентов.

Ранее стало известно, что почти 3 тысячи жителей столицы переедут в новостройки в Рязанском районе.

Читайте также:
Москва Россия очистка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте