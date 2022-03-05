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Компания Danone опровергла информацию о своем уходе с российского рынка

Полина Долганова

Общество
Компания Danone опровергла информацию о своем уходе с российского рынка
Фото: depositphotos

Директор по корпоративным отношениям компании Danone Евгения Фалькова заявила, что корпорация не будет останавливать деятельность на российском рынке.

— На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме, — сказала представитель компании.

По ее словам, основными приоритетами компании остаются безопасность сотрудников и продолжение работы, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно стало известно, что информация о закрытии сети торговых центров ретейлера Metro в России не соответствует действительности. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Как отметили в пресс-службе, работа торговых центров идет стабильно. Проблем с поставками товаров не наблюдается и не прогнозируется. В компании сформирован достаточный запас товаров и налажены цепочки поставок.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

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