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Собянин: Перинатальный центр ГКБ №67 станет крупнейшим в Москве

Виктория Сикерина

Город
Собянин: Перинатальный центр ГКБ №67 станет крупнейшим в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Саляма Адиля, 2/44с1 Карта всех событий

Новый перинатальный центр Городской клинической больницы № 67 готов к работе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в субботу, 5 марта, в ходе осмотра объекта здравоохранения.

Он назвал медучреждение самым современным перинатальным центром в России, которое будет принимать порядка 13 тысяч родов.

— То есть почти каждый десятый москвич будет рождаться здесь, в этом прекрасном центре, который также является с точки зрения технологий медицинских, всего оборудования — мирового уровня центром, — заявил глава города.

Мэр Москвы добавил, что открытие центра было назначено на 2020 год, однако сроки сдвинулись из-за пандемии коронавируса. В период распространения заболевания центр перепрофилировали под ковидный госпиталь.

— Только вот в этом здании, огромном, было пролечено больше 30 тысяч человек, спасены тысячи жизней. Сегодня ситуация изменилась, и мы первым делом вот такие высокотехнологичные корпуса переводим на нормальную работу. После тщательной санитарной обработки этот суперсовременный корпус будет отдан для оказания помощи материнству и детству, — уточнил он.

Собянин поблагодарил врачей и медицинский персонал за работу в период обострения ситуации с COVID-19, назвал их труд «героическим», а также поздравил сотрудниц с наступающим 8 Марта, передает агентство городских новостей «Москва».

4 февраля Сергей Собянин провел осмотр ковидного стационара Городской клинической больницы имени Филатова и строящегося при медучреждении скоропомощного комплекса. Глава города отметил, что в новом комплексе специалисты оснастят шесть операционных необходимым оборудованием. При этом здесь создадут условия для своевременной диагностики и понятной навигации.

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