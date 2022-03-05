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В технополисе «Москва» прошло обсуждение будущего рынка дата-центров

Араз Салехов

Общество
В технополисе «Москва» прошло обсуждение будущего рынка дата-центров
Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ Технополис Москва

В особой экономической зоне «Технополис «Москва» прошло обсуждение, касающееся развития рынка центров обработки данных (ЦОД) и национальных стандартов по ним в 2022 году. Об этом рассказал генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, в ОЭЗ изучают новинки рынка. Уточняется, что эксперты участвовали в обсуждении качества услуг в дата-центрах, взаимодействия с операторами ЦОД и облачными провайдерами, а также помех в развитии бизнеса. Он также рассказал, что компании — участники особой экономической зоны активно работают в направлении развитии центров обработки данных в столице.

Геннадий Дегтев рассказал, что в технополисе «Москва» работает шесть ЦОД, которыми управляет Oxygen, GreenBushDC, «АйЭмТи», «С-Плэтформс», «Мегафон» и REG.ru.

— Дата-центры занимают на территории ОЭЗ более 26 тысяч квадратных метров и обеспечивают работой свыше 300 специалистов. На начало 2022 года объем инвестиций в их развитие уже превысил 9 миллиардов рублей, — рассказал Геннадий Дегтев.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал о разработке инновационного программного обеспечения для кол-центров, которое позволяет оптимизировать рабочий график операторов и зарплатные расчеты.

2 марта стало известно, что технополис «Москва» собирается запустить производство двадцати жизненно необходимых лекарств. Данные препараты могут оказать помощь в лечении ВИЧ-инфекций, онкозаболеваний и почечной недостаточности.

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