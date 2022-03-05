Собянин открыл уникальный хирургический тренинг-центр в ГКБ имени Ворохобова

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Саляма Адиля, 2/44с1 Карта всех событий

Тренинг-центр инновационных хирургических технологий заработал на базе Городской клинической больницы № 67. Торжественную церемонию посетил в субботу, 5 марта, мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что центр оснастят передовым оборудованием. Помимо этого, здесь будут работать высококвалифицированные специалисты.

Общая площадь здания составляет полторы тысячи квадратных метров. В центре предусмотрены помещения для хранения и заготовки биологического материала, тренинговый зал для хирургических технологий, лекционные кабинеты, а также лекционно-симуляционный зал.

Так, 29 экспертов будут обучать хирургов нейрохирургии и другим видам операций. Всего более 700 практикующих медиков смогут ежегодно проходить обучение на базе учреждения, пишет агентство городских новостей «Москва».

В этом же день Собянин рассказал, что новый перинатальный центр Городской клинической больницы № 67 готов к работе. Он назвал медучреждение самым современным перинатальным центром в России, которое будет принимать порядка 13 тысяч родов.