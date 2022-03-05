Участок дублера проспекта Вернадского закрыли до 15 апреля из-за ремонта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Кравченко Карта всех событий

Участок дублера проспекта Вернадского от улицы Кравченко до улицы Марии Ульяновой в сторону центра временно закроют из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 5 марта.

В ведомстве отметили, что ограничение будет действовать до 15 апреля.

— Проезд на пересечении с ул. Кравченко открыт только для местных жителей. Объехать участок можно по основному ходу проспекта Вернадского, а затем съехать на дублер в районе дома № 23/33 или повернуть на улицу Марии Ульяновой, — говорится в сообщении дептранса.

В этот же день стало известно, что автобусы № т34, 138, 224 и 266 временно следуют по основному ходу проспекта Вернадского в районе дома № 25 из-за проведения дорожных работ на участке магистрали.

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