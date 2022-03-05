ЦБ запустил антикризисные кредиты для малого и среднего бизнеса

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— Они дают возможность бизнесу получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трех лет. Программа оборотного кредитования позволит малым предприятиям получить льготный кредит (или рефинансировать ранее полученный) по ставке не выше 15 процентов годовых, а средним предприятиям — не выше 13,5 процента, — говорится в сообщении.

Объем кредитования составит 340 миллиардов рублей, программа будет активна до 30 декабря. Кредиты предоставят по расширенной программе стимулирования, которую ЦБ реализует с корпорацией «МСП».

Лимит на обе программы составит 500 миллиардов рублей. Общая сумма по программам поддержки с учетом существующего лимита составит 675 миллиардов рублей, отмечается на сайте ЦБ.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, как считает она, столкнулись с нестандартной ситуацией.

1 марта финансовый аналитик Михаил Беляев оценил «ВМ» вероятность фиксации ЦБ курса рубля из-за его высокой волатильности. По его словам, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи. При рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно, заключил специалист.