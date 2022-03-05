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ЦБ предупредил о возможном кратковременном замедлении работы СБП

Араз Салехов

Общество
ЦБ предупредил о возможном кратковременном замедлении работы СБП
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В России возможно кратковременное замедление работы Системы быстрых платежей (СБП) из-за повышенного фона DDos-атак на каналы телеком-провайдеров. Об этом сообщает Центральный банк Российской Федерации в субботу, 5 марта.

Российский регулятор также отметил, что часть операций может проходить медленнее или их потребуется повторить через некоторое время.

— Это никак не влияет на сохранность средств, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Европейский союз ввел запрет на поставку и экспорт в Россию евро. При этом ЕС не распространяет данные запреты на физические лица, которые путешествуют в Россию, а также на членов их семей.

Кроме того, Евросоюз решил запретить операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. При этом ЕС может продолжить работу с российским регулятором лишь в том случае, если будет существовать подобная необходимость.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 28 февраля заявила, что новый пакет санкций поменял экономику в стране. По ее словам, финансовой системе и экономике России пришлось столкнуться с нетипичной ситуацией.

В тот же день ЦБ России принял решение о повышении ключевой ставки до 20 процентов годовых. Уточняется, что данное решение было принято в силу наличия внешних факторов, которые сумели повлиять на отечественную экономику.

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