«Больше, чем любовь»: Алибасов показал совместное фото с Шукшиной

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Продюсер Бари Алибасов опубликовал в соцсетях снимок, который запечатлел, как они вместе с бывшей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной гуляют по центру Москвы.

— Теплая встреча весной, — подписал фотографию в Instagram 74-летний Алибасов.

На самом снимке продюсер сделал надпись: «А Лида больше, чем любовь», сопроводив ее песней с аналогичными словами из репертуара группы «На-на».

Подписчики Алибасова начали гадать, можно говорить о воссоединении пары.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина в ноябре 2018 года шокировали общественность новостью о своей свадьбе. Однако в марте прошлого года продюсер попросил свою супругу о расторжении брака. Он снял видео, в котором обратился к Федосеевой-Шукшиной с просьбой не мешать с оформлением развода. Позднее стало известно, что суд официально расторг звездный союз.

В январе сын продюсера Бари Алибасова прокомментировал попадание экс-жены своего отца актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в пансионат для пожилых людей. Это было большим сюрпризом для молодого человека, так как, по его словам, Шукшина несколько дней до этого ночевала у его отца.