Свыше 16 тысяч билетов по «Пушкинской карте» купили в Подмосковье

Фото: Культура.РФ

Молодежь Подмосковья сумела приобрести по «Пушкинской карте» уже более 16 тысяч билетов со старта программы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры Московской области.

На сегодняшний день в Подмосковье оформили более 150 тысяч «Пушкинских карт». Молодежь области приобрела свыше 16 тысяч билетов, из которых 13,4 тысячи — в театры, более 1,5 тысячи — в музеи. Уточняется, что старт программы прошел в сентябре 2021 года.

— В Московской области в программе участвуют 102 учреждения культуры: 39 домов культуры, 16 театров, 15 музеев, три концертные организации, одна библиотека, 28 кинотеатров, — говорится на официальном сайте ведомства.

У обладателей «Пушкинской карты» будет возможность совершить виртуальное путешествие по Музею Победы на бесплатной основе.

Также вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 февраля билеты на отечественные фильмы можно будет покупать с помощью «Пушкинской карты».

«Пушкинская карта» — это специальная банковская карта, которая была разработана специально для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. С ее помощью юные жители страны могут приобретать билеты на культурные мероприятия.