Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Свыше 16 тысяч билетов по «Пушкинской карте» купили в Подмосковье

Араз Салехов

Общество
Свыше 16 тысяч билетов по «Пушкинской карте» купили в Подмосковье
Фото: Культура.РФ

Молодежь Подмосковья сумела приобрести по «Пушкинской карте» уже более 16 тысяч билетов со старта программы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры Московской области.

На сегодняшний день в Подмосковье оформили более 150 тысяч «Пушкинских карт». Молодежь области приобрела свыше 16 тысяч билетов, из которых 13,4 тысячи — в театры, более 1,5 тысячи — в музеи. Уточняется, что старт программы прошел в сентябре 2021 года.

— В Московской области в программе участвуют 102 учреждения культуры: 39 домов культуры, 16 театров, 15 музеев, три концертные организации, одна библиотека, 28 кинотеатров, — говорится на официальном сайте ведомства.

У обладателей «Пушкинской карты» будет возможность совершить виртуальное путешествие по Музею Победы на бесплатной основе.

Также вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 февраля билеты на отечественные фильмы можно будет покупать с помощью «Пушкинской карты».

«Пушкинская карта» — это специальная банковская карта, которая была разработана специально для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. С ее помощью юные жители страны могут приобретать билеты на культурные мероприятия.

Читайте также:
Подмосковье Россия Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте