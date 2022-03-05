ФСБ задержала сторонника «М.К.У» в Рязанской области

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Сторонника украинской неонацистской группировки «М.К.У» задержали в Рязанской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ в субботу, 5 марта.

Подозреваемый является россиянином 2004 года рождения. Он, по данным службы, причастен к администрированию интернет-сообществ, пропаганде идеологии ультранасилия и вербовке российской молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность. Сотрудники изъяли у него дома средства связи с неонацистскими материалами, отмечает ТАСС.

В декабре 2021 года ФСБ выявила в 37 российских регионах 106 неонацистов — сторонников «М.К.У», которая готовила террористические акты и массовые убийства. По данным ведомства, организация была создана украинцем Егором Красновым, который действовал под покровительством украинских спецслужб.

В настоящее время следствие расследует в отношении мужчины уголовное дело о подготовке массовых убийств. Подозреваемый объявлен в международный розыск. По данным ФСБ, двоих других задержанных подозревают в подготовке вооруженных нападений на школы.