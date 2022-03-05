«Победа» приостановит с 8 марта все международные рейсы

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Авиакомпания «Победа» объявила о скорой приостановке международных рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в субботу, 5 марта.

— Лоукостер «Победа»... в соответствии с рекомендацией Росавиации приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта 2022 года до конца зимнего расписания полетов, — приводит сообщение РИА Новости.

2 марта главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «ВМ», что прекращение участия Airbus и Boeing, а также требование возврата самолетов европейскими лизингодателями к российским авиакомпаниям может привести к серьезному удару по всей авиационной отрасли. Фактически речь идет об обрушении рынка авиационных производителей и перевозчиков, говорит эксперт.

Дело в том, что значительная часть российских гражданских самолетов находится в лизинге у иностранных фирм, но при этом собственники самолетов не могут перегнать борты в страну регистрации из-за закрытого воздушного пространства со странами Запада. Пока из почти 500 гражданских самолетов иностранных лизингодателей, эксплуатирующихся в России, были возвращены собственникам всего несколько лайнеров.