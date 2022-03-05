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Кадыров сообщил о тысячах добровольцев из Чечни, готовых поехать на Украину

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Кадыров сообщил о тысячах добровольцев из Чечни, готовых поехать на Украину
Фото: Администрация президента РФ

Тысячи молодых чеченцев готовы стать добровольцами и поехать на Украину. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, тысячи чеченских мужчин наблюдают за боевыми действиями на территории Украины.

— Мне поступают десятки просьб и предложений от жителей республики с активной гражданской позицией. Отряды добровольцев из числа чеченцев готовы в любой момент пополнить ряды наших бойцов, — говорится в сообщении.

Также Кадыров заявил, что властям Украины удалось погрузить страну в полный мрак и окутать враньем все мировое сообщество. Он считает, что военную спецоперацию необходимо довести до разгрома «последователей Бандеры».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, подобное решение пришлось принять в силу обострения ситуации на Украине.

Политолог Наталия Елисеева в беседе с «Вечерней Москвой» предположила, что Украина не согласится на условия России, поскольку в переговоры могут вмешаться другие государства.

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