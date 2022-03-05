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В администрации Зеленского рассказали о третьем раунде переговоров России и Украины

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
В администрации Зеленского рассказали о третьем раунде переговоров России и Украины
Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Третий раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной состоится в ближайшие дни. Об этом сообщили в администрации президента Украины Владимира Зеленского в субботу, 5 марта.

В офисе президента также отметили, что украинская делегация приедет прежним составом.

— В ближайший день-два (состоятся переговоры — прим. «ВМ»). Оцениваем, среди прочего, как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится в рамках переговорного процесса, — передает РИА Новости.

3 марта был завершен второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Уточняется, что сторонам удалось достигнуть понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров. Помимо этого, стороны договорились о временном прекращении огня.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 26 февраля выступил с предложением о проведении мирных переговоров между Россией и Украиной в Будапеште. Он отметил, что венгерское государство хочет мирного урегулирования конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать, а также провести дипломатические переговоры России и Украины.

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