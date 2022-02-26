Венгрия предложила Украине и России провести переговоры в Будапеште

Фото: Пресс-служба Совфеда

Венгрия предложила России и Украине провести мирные переговоры о прекращении конфликта в Будапеште. Об этом сообщил в субботу, 26 февраля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который прибыл в Нью-Йорк для консультаций с представителями ООН о путях урегулирования ситуации на Украине.

— Венгрия хочет мира. Именно поэтому мы работаем, именно поэтому я веду переговоры с представителями правительств России и Украины о начале прямых переговоров в Будапеште, — написал он в Facebook.

Министр иностранных дел Венгрии отметил, что хотел бы заручиться поддержкой своей инициативы в штаб-квартире ООН.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Азербайджан и Турция предложили организовать переговоры с РФ.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом в Минске. Для этого, по поручению Путина, была создана делегация из сотрудников МИД, АП и Минобороны.

26 февраля Песков сообщил, что Украина отказалась от переговоров с Россией. Из-за этого подразделениям Вооруженных сил России отдали приказ о развитии наступления на Украину на всех направлениях.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.