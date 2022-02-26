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ВС РФ отдали приказ о наступлении на всех направлениях из-за отказа Киева от переговоров

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
ВС РФ отдали приказ о наступлении на всех направлениях из-за отказа Киева от переговоров
Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Подразделениям Вооруженных сил России отдали приказ о развитии наступления на Украину на всех направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в субботу, 26 февраля.

Он отметил, что отказ Киева от переговоров стал причиной такого решения. По его словам, ВС РФ продолжат действовать в соответствии с планом проведения спецоперации.

В ведомстве также призвали украинцев не вестись на провокации киевского режима.

С начала операции войска Луганской народной республики (ЛНР) продвинулись на глубину до 46 километров и взяли под контроль населенные пункты Счастье и Муратово.

При этом войска Донецкой народной республики (ДНР) продвинулись еще на 10 километров. Им удалось овладеть населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь, пишет ТАСС.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Позже Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом в Минске. Для этого, по поручению Путина, была создана делегация из сотрудников МИД, АП и Минобороны.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина отказалась от переговоров с Россией.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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