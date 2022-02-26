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Зеленский заявил, что Азербайджан и Турция предложили организовать переговоры с РФ

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Зеленский заявил, что Азербайджан и Турция предложили организовать переговоры с РФ
Фото: president.gov.ua

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать дипломатические переговоры с Россией по ситуации на Украине. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в субботу, 26 февраля.

— Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать, — передает РИА Новости заявление президента Украины.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом в Минске. Для этого, по поручению Путина, была создана делегация из сотрудников МИД, АП и Минобороны.

26 февраля Песков сообщил, что Украина отказалась от переговоров с Россией. Из-за этого подразделениям Вооруженных сил России отдали приказ о развитии наступления на Украину на всех направлениях.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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