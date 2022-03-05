Песков подтвердил факт переговоров Путина и Беннета в Кремле

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин действительно проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в субботу, 5 марта.

— Обсуждается ситуация вокруг Украины, — приводит слова Пескова РИА Новости.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

5 марта официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что вооруженные силы России возобновили наступление на Украине из-за нежелания Киева продлевать «режим тишины». Из-за реакции Киева наступательные действия возобновились в 18:00 по Москве, уточнил он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.