На Украине назвали дату третьего раунда переговоров с Россией

Следующий раунд российско-украинских переговоров пройдет 7 марта. Об этом заявил член делегации Украины, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в субботу, 5 марта.
— Третий раунд переговоров пройдет в понедельник, — сказал политик.
Встреча, как уточнил Арахамия, состоится на границе Польши и Белоруссии, отмечает РИА Новости.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.
Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.