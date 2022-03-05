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На Украине назвали дату третьего раунда переговоров с Россией

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
На Украине назвали дату третьего раунда переговоров с Россией
Фото: Минобороны РФ

Следующий раунд российско-украинских переговоров пройдет 7 марта. Об этом заявил член делегации Украины, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в субботу, 5 марта.

— Третий раунд переговоров пройдет в понедельник, — сказал политик.

Встреча, как уточнил Арахамия, состоится на границе Польши и Белоруссии, отмечает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.

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