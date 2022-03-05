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Путин упростил порядок въезда в Россию с территорий ЛДНР и Украины

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин упростил порядок въезда в Россию с территорий ЛДНР и Украины
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка въезда в страну с территорий ЛНР, ДНР и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в субботу, 5 марта.

Так, иностранцы и лица без гражданства с данных территорий смогут попасть в Россию без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность. При этом признаны будут и документы, удостоверяющие их личность, срок действия которых истек.

Они смогут находиться на территории России до 15 дней с даты пересечения границы. Правительству необходимо будет принять необходимые меры по реализации данного указа, отмечается на сайте Кремля.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

5 марта член комиссии ОП Наталья Москвитина сообщила, что горячая линия по вопросам помощи беженцам из Донбасса стала доступна в Москве. Она отметила, что к настоящему моменту горожане принесли в пункты сбора гуманитарной помощи порядка полумиллиона килограммов продуктов и вещей.

Москвитина добавила, что операторы горячей линии предоставляют беженцам информацию о пунктах получения помощи, а также уточняют списки необходимых продуктов и вещей. Обратиться на горячую линию можно по номеру 8 (800) 200-04-92 (дополнительно — 0).

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