Синоптики сообщили о погоде в Москве 6 марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В воскресенье, 6 марта, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус один — плюс один градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус трех — плюс двух градусов.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Московском регионе ожидается вполне комфортная для большинства людей погода. Температура воздуха немного выше привычных значений, в норме содержание кислорода в воздухе.

Однако людям метеозависимым все же стоит позаботиться о себе. В начале весны организм ослаблен, метеозависимые люди чаще отмечают недомогания, общую слабость и утомляемость, снижение физической активности и настроения, чаще дают о себе знать хронические недуги. Ранней весной, когда метеорологические факторы могут резко меняться даже в течение суток, и преобладают погодные условия с термическим дискомфортом, увеличивается риск обострения бронхо-легочной патологии, острых респираторных заболеваний.

Рекомендации: прежде всего, сезонные профилактические мероприятия, назначенные врачом, соблюдение мер предосторожности — не переохлаждаться, стараться избегать мест с большим скоплением людей. Помогут препараты с поддерживающим механизмом действия, которые также следует принимать по совету врача.

Синоптик Роман Вильфанд предупредил о морозной погоде 8 марта в Москве. Температура будет только на градус отличаться от климатической нормы: днем ожидается до минус пяти градусов, потом начнется похолодание.