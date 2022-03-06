Карты Visa и Mastercard Альфа-банка будут работать за рубежом везде, где принимают карту «Мир»

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Карты Visa и Mastercard Альфа-банка будут работать во всех странах, где принимается карта платежной системы РФ «Мир». Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили в Telegram-канале банка.

— Карточки Visa и Mastercard продолжат работать за границей везде, где принимается карта «Мир». На сегодняшний день это Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, — уточняется в сообщении.

В Telegram-канале кредитной организации также добавили, что перевыпускать карточки банка не надо.

Visa и Mastercard сообщили, что приостановят деятельность в России. Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны.

Эксперты напомнили, как можно получить карту «Мир». Ряд российских банков были отключены от международной платежной системы SWIFT, на этом фоне все больше россиян начинают использовать карты внутринациональной платежной системы «Мир».

25 февраля стало известно, что ЦБ РФ и власти России выступят с поддержкой по отношению к тем банкам, которые попали под санкции.