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Российский союз ректоров выразил надежду на скорейшее наступление мира

Михаил Алимов

Общество
Российский союз ректоров выразил надежду на скорейшее наступление мира
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Союз ректоров российских университетов выпустил свое обращение к коллегам. В нем они выразили надежду на скорейшее восстановление мира, призвали укрепиться в столь трудное для страны время и поддержать тех, кто рядом. Обращение опубликовано на сайте Российского союза ректоров (РСР).

— Мы, ректорский корпус Российской Федерации, многие десятилетия развивали и укрепляли российско-украинские научно-образовательные связи, бережно относились друг к другу. Наши совместные исследования внесли огромный вклад в мировую науку, поэтому многолетняя трагедия в Донбассе особой болью и горечью отзывается в наших сердцах. Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение, — говорится в их обращении к коллегам.

Они призвали продолжать учебный процесс, делиться накопленными знаниями и обучать подрастающее поколение в духе патриотизма и любви к Отечеству.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

27 февраля Россия и Украина договорились о проведении переговоров в Гомельской области.

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