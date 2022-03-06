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Байден: Путин решил «просто вторгнуться в Россию»

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Байден: Путин решил «просто вторгнуться в Россию»
Фото: Whitehouse

Президент РФ Владимир Путин решил «просто вторгнуться в Россию». Так в воскресенье, 6 марта, прокомментировал ситуацию на Украине президент США Джо Байден.

— Как мы докатились до того, что Путин решил просто вторгнуться в Россию? Ничего подобного не было со времен Второй мировой войны, — заявил президент Штатов в интервью американскому историку Хизер Кокс Ричардсон.

По словам Байдена, главной проблемой на фоне российского «вторжения» остается раздробленность европейских и мировых демократий. Лидер США в свою очередь потратил «все свое время» на то, чтобы снова объединить их.

Байден не впервые допускает оговорки, которые становятся достоянием общественности и всячески критикуются его главным соперником за кресло президента Дональдом Трампом. В частности, 2 марта Байден обратился к жителям Украины и по ошибке назвал их «иранцами».

6 августа Джо Байден сообщил, что 350 миллионов жителей Штатов прошли вакцинацию от коронавируса. При этом население страны составляет 332 миллиона человек. Или во время праймериз американский президент случайно перепутал жену с сестрой. В своей речи он представил свою сестру Валери, а рукой показал на супругу Джилл. Также президент Байден обратился к мэру Чикаго Лори Лайтфут как к мужчине. Курьезный ролик с оговоркой политика опубликовали в интернете.

В последние дни многие страны и их представители выразили свое недовольство относительно специальной военной операции России на Украине. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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