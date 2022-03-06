СМИ: Путин проводит переговоры с Эрдоганом по поводу ситуации на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры по украинскому вопросу. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает телеканал TRT Haber.

— В эти минуты начались телефонные переговоры президента Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным. Обсуждается ситуация на Украине. Ожидается заявление канцелярии турецкого лидера, — говорится в эфире телеканала.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

27 февраля Россия и Украина договорились о проведении переговоров в Гомельской области.