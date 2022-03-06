В Альфа-банке сообщили, что Visa и MasterCard будут работать как обычно до 10 марта

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Все карты от систем Visa и MasterCard будут работать в обычном режиме до 9 марта включительно. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили в пресс-службе Альфа-банка.

— А теперь точная дата: до 9 марта включительно карты Visa и Mastercard всех банков будут работать по всему миру, без ограничений. С 10 марта карты продолжат работать на территории России, — говорится в сообщении Telegram-канала организации.

Ту же информацию подтвердили и в платежной системе Visa. В 00:01 10 марта она перестанет принимать запросы в других странах от российских банков.

Россиянам за рубежом рекомендуется снять наличные деньги, пока еще есть возможность.

До этого в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили, что карты Visa и Mastercard проработают до конца срока, после банки сами выпустят карты «Мир». В НСПК также добавили, что на данный момент все операции по картам Visa и Mastercard на территории РФ доступны и прорабатываются в Национальной системе платежных карт.

Visa и Mastercard сообщили, что приостановят деятельность в России. Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны.

Эксперты напомнили, как можно получить карту «Мир». Ряд российских банков были отключены от международной платежной системы SWIFT, на этом фоне все больше россиян начинают использовать карты внутринациональной платежной системы «Мир».