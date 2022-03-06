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Блинкен высказался за сохранение дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Блинкен высказался за сохранение дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном
Фото: Минобороны РФ

США должны сохранить дипломатические отношения с Россией для того, чтобы иметь возможность помочь американским гражданам на территории РФ. Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе.

Он также отметил, что власти США уже призвали своих граждан покинуть территорию РФ, так как Вашингтон не сможет оказать им помощь в случае необходимости.

— В то же время важно поддерживать дипломатические отношения между нашими странами, чтобы в случае необходимости иметь возможность оказывать такую помощь, — передает слова Блинкена РИА Новости.

4 марта госсекретарь США по политическим делам Виктория Нуланд заявила об отмене санкций в отношении России при прекращении спецоперации.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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