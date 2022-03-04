Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нуланд заявила об отмене санкций против России при прекращении спецоперации

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Нуланд заявила об отмене санкций против России при прекращении спецоперации
Фото: flickr/statephotos

Санкции западной стороны против России могут быть отменены, если РФ прекратит специальную военную операцию на Украине. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщила госсекретарь Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.

Она заявила, что введение ограничительных мер может приостановиться, если РФ прекратит спецоперацию, приложит усилия, чтобы отстроить Украину, «восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», передает RT.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что Россия отказалась от попыток дипломатического решения проблем безопасности в Европе, потому что изначально планировала проведение специальной операции на Украине.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Санкции Спецоперации США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Все мнения
О проекте