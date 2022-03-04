Нуланд заявила об отмене санкций против России при прекращении спецоперации

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Санкции западной стороны против России могут быть отменены, если РФ прекратит специальную военную операцию на Украине. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщила госсекретарь Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.

Она заявила, что введение ограничительных мер может приостановиться, если РФ прекратит спецоперацию, приложит усилия, чтобы отстроить Украину, «восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», передает RT.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что Россия отказалась от попыток дипломатического решения проблем безопасности в Европе, потому что изначально планировала проведение специальной операции на Украине.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.