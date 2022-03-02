Байден заявил, что Россия изначально планировала провести операцию на Украине

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что Россия отказалась от попыток дипломатического решения проблем безопасности в Европе, потому что изначально планировала проведение специальной операции на Украине. Об этом сообщается в выдержках из предстоящего обращения американского лидера к Конгрессу США с ежегодным посланием «О положении страны», которые во вторник, 1 марта, опубликовали на сайте Белого дома.

Байден подчеркнул, что «развязанный» РФ конфликт был преднамеренным и неспровоцированными. Он отметил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин отверг все усилия в сфере дипломатии.

— Он считал, что Запад и НАТО не ответят. И он считал, что сможет расколоть нас здесь, на родине, — заявил глава США.

Также он добавил, что российский лидер ошибался и западные страны были готовы к такому развитию событий.

Соединенные Штаты Америки не исключают возможности контактов между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Но власти предполагают, что на данный момент для этого не самое подходящее время. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Недавно представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США и НАТО не стремятся к конфликту с Россией. Он также подчеркнул, что Америка выступает за защиту принципа отказа от ядерной войны и не видит необходимости повышать уровень готовности своих сил сдерживания.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.