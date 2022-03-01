Псаки не исключила контакты Байдена и Путина

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Соединенные Штаты Америки не исключают возможность контактов между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Однако власти предполагают, что на данный момент для этого не самое подходящее время. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

— Мы не исключаем этого навсегда, — отметила Псаки в ходе ежедневного брифинга, передает РИА Новости.

Недавно представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США и НАТО не стремятся к конфликту с Россией. Он также подчеркнул, что Америка выступает за защиту принципа отказа от ядерной войны и не видит необходимости повышать уровень готовности своих сил сдерживания.

До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что происходящая на Украине ситуация может привести к «прямому конфликту» России и НАТО. По ее словам, экономические жертвы Европы из-за санкций не идут ни в какое сравнение с тем, что переживает Украина.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.