Минфин США описал схему легального обхода санкций при торговле нефтью

Фото: https://twitter.com/USTreasury/media

Министерство финансов США посоветовало попавшим под санкции российским банкам обслуживать нефтегазовые сделки в долларах через кредитные учреждения в других странах. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили на сайте Минфина.

В ведомстве уточнили, что, несмотря на выпущенную генеральную лицензию, исключающую из-под санкций «относящиеся к энергетике» сделки, американцам все равно придется проводить обходные транзакции, а не работать с подсанкционными банками напрямую.

Изданная лицензия разрешает то, что «в норме известно как U-образные транзакции (U-turn transactions)», говорится в сообщении Минфина.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс 4 марта заявила, что Европе необходимо усилить санкционные меры против России и включить в них газовый и нефтяной сектора.

24 февраля Евросоюз ввел санкции против России. В список вошли почти 400 россиян. Персональные санкции наложены на представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.