В Минобороны сообщили об уничтожении почти всей боеспособной авиации Украины

Фото: Минобороны РФ

Почти вся боеспособная украинская авиация уничтожена. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе еще три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний дни военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета, — заявил он.

По словам Конашенкова, использование аэродромной сети соседних стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российской армии может расцениваться как вовлечение иностранных государств в конфликт, передает ТАСС.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.