Москвичам напомнили о закрытии тоннеля около Курского вокзала

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Курский вокзал Карта всех событий

С 12 марта в столице на время закроют тоннель между Курским вокзалом и БЦ «Арма». Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры напомнил горожанам о вариантах маршрутов.

Перейти через железнодорожные пути на улицу Казакова можно по улице Земляной Вал до Казаковского путепровода и по Верхней Сыромятнической улице к Мрузовскому переулку.

— На Курском вокзале сейчас реконструкция: здесь делают подземный терминал, который соединят с тоннелем, строят новые платформы и укладывают пути. Эти работы нужны для запуска будущего D4, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что движение транспорта будет ограничено с 1 марта в районе улицы Волхонки. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Они продлятся до конца марта.

Для проезда транспорта будет частично закрыта одна полоса в районе дома 6 по улице Волхонке, а также участок Знаменского переулка от дома 8/4, строение 1, в Колымажном переулке до одноименного переулка.