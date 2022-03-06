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Глава СК России поручил проверить информацию о создании биооружия на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Глава СК России поручил проверить информацию о создании биооружия на Украине
Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины. Об этом сообщается в воскресенье, 6 марта, на сайте ведомства.

Сообщалось, что в ходе проведения специальной военной операции обнаружились факты экстренной зачистки военными следов военно-биологической программы по созданию биологического оружия на Украине.

Бастрыкин поручил подчиненным запросить информацию, изучить озвученные данные, и при подтверждении сведений он потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела, также установить всех лиц, которые причастны к совершению преступления.

6 марта Минобороны РФ сообщило о разработке на Украине биооружия. Представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней разрабатывали в непосредственной близости от территории России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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